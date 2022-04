Il 21enne aveva lanciato una bottiglia incendiaria contro i soldati

(LaPresse) – In Medio Oriente la tensione è altissima dopo una nuova ondata di attentati palestinesi che ha provocato la morte di 14 israeliani in due settimane e i raid dell’esercito dello Stato ebraico in Cisgiordania, che hanno causato 4 morti negli ultimi giorni. Centinaia di persone hanno partecipato lunedì ad Al-Khader ai funerali del 21enne Muhammad Ali Ahmed Ghoneim, ucciso dai soldati dello Stato ebraico domenica vicino a Betlemme. Le autorità militari israeliane hanno spiegato che l’uomo aveva lanciato una bomba incendiaria verso un veicolo delle forze di sicurezza.

