Il presidente uscente sarebbe al 24,7% mentre la sfidante si attesterebbe al 23,5%, secondo il giornale belga 'La Libre Belgique'

Si sono chiusi alle 19 la maggior parte dei seggi in Francia dove si è votato per il primo turno delle elezioni presidenziali. Emmanuel Macron sarebbe in vantaggio di circa 4 punti su Marine Le Pen dopo il primo turno delle elezioni presidenziali francesi. E’ quanto riportano i principali exit poll che stimano il presidente uscente al 28-28,5% e la sua principale rivale al 23,5-24,5%. Al terzo posto c’è Jean-Luc Melenchon attorno al 20%, quarto Eric Zemmour con il 7% e quinta Valérie Pécresse al 5%.

