I vigili del fuoco al lavoro, gli abitanti disperati cercano i parenti dispersi

(LaPresse) A Bordyanska si cercano eventuali vittime dei bombardamenti russi. I vigili del fuoco sono al lavoro tra le macerie dei palazzi distrutti nella città vicino a Kiev, presa di mira dagli attacchi aerei di Mosca. Molti residenti stanno cercando parenti dispersi, come Anna Matviienko, tornata in città alla ricerca di sua madre, che non sente ormai da settimane. La 32enne ha dichiarato che nel suo ultimo scambio con la donna le aveva mandato una mappa per poter raggiungere la Capitale evitando i ponti e le strade distrutte, ma da allora non ha avuto più sue notizie.

