Tornava a casa da scuola, feriti altri due adolescenti

(Lapresse) Una ragazza di 16 anni è morta colpita da proiettili vaganti mentre tornava a casa da scuola nel Bronx, a New York. Feriti altri due adolescenti che si trovavnao con lei. Secondo quanto riferito dalla polizia due uomini stavano litigando sul marciapiede opposto e uno dei due avrebbe iniziato a sparare a raffica. Inutile la corsa in ospedale per la giovane. I due uomini sono al momento ricercati, la polzia sta visionando i filmati delle telecamere di sicurezza. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza a New York City, che dall’inizio della pandemia ha assistito a un deciso aumento della criminalità.

