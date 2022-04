La presidente della Commissione europea in visita nella città del massacro di civili

(LaPresse) – “Qui è successo l’impensabile. Abbiamo visto il volto crudele dell’esercito di Putin, la sconsideratezza e la spietatezza di chi ha occupato la città. Qui a Bucha abbiamo visto l’umanità andare in frantumi. Tutto il mondo è con Bucha oggi”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la sua visita in Ucraina insieme all’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell. I due hanno visitato la cittadina teatro di un massacro di civili.

