Scambio di accuse tra Kiev e Mosca: almeno 39 morti e oltre 100 feriti

(LaPresse) Continuano ad arrivare immagini agghiaccianti da Kramatorsk, nell’Ucraina orientale, dove un attacco missilistico sulla stazione gremita di gente in fuga ha causato la morte di almeno 39 persone – tra cui quattro bambini – e oltre cento feriti. “I russi disumani non abbandonano i loro metodi. Questo è un male che non ha limiti. E se non viene punito, non si fermerà mai”, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Mosca respinge le accuse, sostenendo che quel tipo di missile è usato solo dagli ucraini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata