L'attacco nella centralissima Dizengoff Street. È caccia a chi ha aperto il fuoco

Almeno due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco terroristico a Tel Aviv, in Israele, nella centralissima Dizengoff Street, una via con tanti bar e ristoranti, molto affollata in quel momento. Le forze dell’ordine stanno dando la caccia a chi ha aperto il fuoco. Non è ancora chiaro, però, quanti siano i terroristi che hanno preso parte all’attentato.

