Il presidente ucraino in visita alla città dove sono stati trovati decine di cadaveri dopo il ritiro dei russi

(LaPresse) “Più la Federazione russa ritarda i negoziati e peggio è per loro e, in linea di principio, per questa guerra”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo alla domanda sulla possibilità di un incontro tra i presidenti di Ucraina e Russia a margine della sua visita a Bucha, la città nella quale sono stati trovati decine di cadaveri di civili uccisi dopo il ritiro dell’esercito russo. “Questi sono crimini di guerra che saranno riconosciuti come genocidio da tutto il mondo”, ha spiegato ai giornalisti: “Siete qui e vedete cosa è successo”.

