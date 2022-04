L'episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte ora locale nella zona di 10th Street e K Street. SuTwitter un video mostra persone che corrono per strada mentre in sottofondo si sentono spari

Gli agenti della polizia di Sacramento avvenuta nel centro della città “hanno individuato almeno 15 persone colpite dagli spari, 6 delle quali sono morte”. Lo riferisce la polizia di Sacramento.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 2 di notte ora locale nella zona di 10th Street e K Street, quando i locali dell’area erano in chiusura. Secondo alcuni testimoni i colpi sarebbero stati esplosi da un’auto su una folla di persone che si trovava vicino a un ristorante e sarebbero stati esplosi fino a 50 spari. Un video che circola sui social network mostra una rissa poco prima dell’inizio degli spari, ma non è chiaro se le due cose siano collegate.

Il capo della polizia di Sacramento Kathy Lester ha detto in una conferenza stampa che le autorità non sanno se i sospetti coinvolti nella sparatoria siano uno o più ed ha chiesto aiuto alla cittadinanza per identificare i responsabili. Lester non ha fornito dettagli sul tipo di pistola utilizzata. “E’ una scena molto complessa” ha dichiarato.

