Così il presidente ucraino in un video

(LaPresse) In un nuovo video diffuso nella notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato dei negoziati tra Kiev e Mosca: “i colloqui proseguono ma per il momento ci sono solo parole, poche cose concrete”. Secondo Zelensky in Ucraina c’è ancora un vero campo di battaglia ma “non ci arrenderemo”, ha aggiunto.

