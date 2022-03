Trentaseiesimo giorno di guerra. Per l'Intelligence britannica ancora attacchi missilistici da parte delle forze russe. Colloqui Kiev e Mosca riprendono il 1 aprile

IN AGGIORNAMENTO

Trentaseiesimo giorno di guerra in Ucraina: Kiev e Mosca riprenderanno i colloqui di pace il 1° aprile. Lo riferisce un alto funzionario ucraino, citato dal Guardian. Il negoziatore ucraino David Arakhamia ha dichiarato che l’Ucraina ha suggerito che i due paesi dovrebbero incontrarsi, ma che la Russia ha affermato che prima è necessario fare più lavoro su una bozza di trattato. Proprio dei colloqui è tornato a parlare nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video diffuso sui social, in cui ha detto che dai negoziati al momento “non è arrivato niente di concreto ma solo parole”.

09h33 – Turchia: possibile incontro Lavrov-Kuleba entro 2 settimane

La Turchia sta lavorando per organizzare una nuova riunione dei ministri degli Esteri di Russia e Ucraina, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba. Lo ha detto in un’intervista ad A Haber il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Il capo della diplomazia di Ankara ha precisato che l’incontro potrebbe tenersi tra una o due settimane.

09h21 – Bombardato consiglio comunale a Derhachi, almeno 1 morto

Almeno una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite nel bombardamento del Consiglio comunale nella città di Derhachi, nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito lo stesso Consiglio, secondo quanto riporta l’Ukrainska Pravda.

09h02 – Kiev, aperto corridoio umanitario da Mariupol, in arrivo 45 bus

La vicepremier dell’Ucraina Iryna Vereshchuk ha affermato che è stato aperto un corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia e che sono in arrivo 45 bus per evacuare i civili. “Questa notte abbiamo ricevuto un messaggio dalla Croce rossa internazionale che la Russia aveva confermato la sua disponibilità ad aprire l’accesso per un convoglio umanitario a Mariupol con transito attraverso Berdyansk”, ha detto la vicepremier, citata dai media ucraini.

08h50 – Zelensky: “Mosca ha parlato apertamente di possibile uso armi nucleari”

L’Ucraina e l’Australia sono distanti migliaia di km ma “Il male può attraversare qualsiasi distanza, qualsiasi barriera, e distruggere vite, pensiamo alla minaccia nucleare. La Russia ha parlato apertamente di possibile utilizzo delle armi nucleari contro chi non vuole essere soggiogato”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi al parlamento australiano. “La Russia è la minaccia del XXI secolo, se non la fermiamo ora altri Paesi potrebbero decidere di attaccare i propri vicini”, ha aggiunto il capo di Stato sottolineando che “la sicurezza mondiale si sta decidendo ora”. “Nessun paese del mondo potrà sentirsi al sicuro se ci sarà una guerra nucleare”, ha aggiunto Zelensky.

07h50 – Ucraina: intelligence Gb, proseguono bombardamenti russi

Nonostante le dichiarazioni russe che indicano una riduzione dell’attività militare intorno a Chernihiv, sono continuati i bombardamenti e gli attacchi missilistici russi”. Lo riferisce un tweet del ministero della Difesa britannico in un aggiornamento d’intelligence. “Le forze russe continuano a tenere posizioni a est e a ovest di Kiev, nonostante il ritiro di un numero limitato di unità. Pesanti combattimenti avranno probabilmente luogo nei sobborghi della città nei prossimi giorni”. Lo riferisce un tweet del ministero della Difesa britannico in un aggiornamento d’intelligence. L’intelligence britannica riferisce che continuano i pesanti combattimenti a Mariupol. “Tuttavia le forze ucraine rimangono in controllo del centro della città”, si legge in un tweet del ministero della Difesa britannico.

07h10 – Ucraina: consigliere Zelensky, apprezziamo moltissimo ruolo Italia

“Grazie all’Italia che assieme ad altri partner occidentali è pronta a garantire l’Ucraina nei negoziati con Mosca”. Lo dice Serhiy Leshchenko, consigliere del presidente ucraino Volodymyr, in una intervista al ‘Corriere della Sera’, che spiega come nei negoziati tra Ucraina e Russia “si lavora a un testo scritto. Noi ci concentriamo sulla sicurezza dell’Ucraina, contro ogni possibile attacco nel futuro, non solo contro aggressioni militari, ma anche contro la guerra ibrida e quella cibernetica. Per questo è fondamentale il ruolo dei Paesi garanti”. Leshchenko afferma che “apprezziamo moltissimo” la possibilità che l’Italia possa essere uno dei garanti, “come del resto ringraziamo il premier Draghi per avere detto a chiare lettere, primo tra i leader europei occidentali, che l’Ucraina deve entrare come membro a pieno titolo nella Ue. È importante, perché l’Italia è uno dei Paesi fondatori della nuova Europa democratica nata dalle ceneri della Seconda guerra mondiale. Noi ucraini vogliamo dirvi che quei valori restano fondamentali, la nostra gente sta lttando e perdendo la vita per difenderli

01h14 -Zelensky: “Per il momento solo parole da colloqui, poche cose concrete”

“I negoziati proseguono, ma per il momento ci sono solo parole, poche cose concrete”. Lo ha detto il presidente Zelesnky in un video diffuso nella notte in cui ha spiegato che in Ucraina c’è ancora “un vero campo di battaglia, ma non ci arrenderemo: combatteremo per ogni metro del nostro Paese e per ogni persona”.

01h13 – Ucraina: Zelensky, sostegno Stati Uniti è vitale per noi

“Ho ringraziato gli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 1 miliardo di dollari e ulteriori 500 milioni di dollari a sostegno del bilancio diretto. E ho sottolineato che in questo momento è un punto di svolta”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi alla telefonata avuta con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La conversazione è stata “molto dettagliata” ed “è durata un’ora”, ha spiegato. “Ho detto al presidente Biden di cosa ha bisogno l’Ucraina. Sono stato il più sincero possibile con lui. Il sostegno degli Stati Uniti è vitale per noi. E ora è particolarmente importante dare una mano all’Ucraina, per mostrare tutto il potere del mondo democratico”, ha aggiunto Zelensky.

