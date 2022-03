Il presidente ucraino dopo i colloqui a Istanbul

(LaPresse) – “Naturalmente, l’Ucraina sostiene i colloqui e continuerà il processo negoziale nella misura necessaria. Contiamo sul risultato. Dobbiamo avere una vera sicurezza per noi, per il nostro paese, la sovranità e il nostro popolo. Le truppe russe devono lasciare i territori occupati. La sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina devono essere garantite. Non ci possono essere e non ci saranno compromessi sulla sovranità e l’integrità territoriale”. Così il presidente ucraino Zelensky.

