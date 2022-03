Le immagini circolate sui social

(LaPresse) Un video choc, circolato su diversi social, mostra le immagini di alcuni soldati presumibilmente prigionieri di guerra feriti e gambizzati: da come si vede nelle immagini – di cui è difficile riscontrare autenticità e date certe – alcuni dei militari a terra hanno legato al braccio o alla gamba nastri bianchi, che contraddistinguono le forze russe, mentre un altro soldato con al braccio un nastro arancione tipico della Guardia nazionale di Mosca viene gambizzato, insieme ad altri tre militari, da un soldato che porta invece al braccio una fascia azzurra delle forze ucraine. L’esercito di Kiev ha annunciato che aprirà un’inchiesta per verificare quanto accaduto: se il video fosse vero “sarebbe un comportamento inaccettabile”, ha commentato il governo ucraino. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

