Manifestazione nella centrale Trafalgar Square

(LaPresse) – Migliaia di manifestanti si sono radunati a Londra per protestare contro l’invasione russa dell’Ucraina. I manifestanti hanno tenuto cartelli e bandiere ucraine in segno di solidariet√† con il paese e la sua lotta in guerra, durante la manifestazione di Londra con l’Ucraina a Trafalgar Square.

