Ue annuncia nuove sanzioni contro Mosca

L’Ucraina accusa Mosca di aver deportato con la forza centinaia di migliaia di civili in Russia dalle città ucraine devastate. Funzionari ucraini affermano che Mosca voglia usarli come “ostaggi” per fare pressione su Kiev affinché si arrenda. Fonti ucraine parlano di 402.000 persone, inclusi 84.000 bambini, già deportate. Mosca risponde che le persone stanno evacuando di loro spontanea volontà. Nel frattempo, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha esortato il suo paese a mantenere la sua difesa militare e a non fermarsi “nemmeno per un minuto”.

10h15 Cina, Nato metta da parte mentalità da Guerra fredda

“La Cina si oppone fermamente alle accuse e ai sospetti infondati dei leader della Nato e chiede che l’Alleanza rifletta bene su se stessa e metta da parte la sua mentalità da Guerra fredda”. Lo ha detto un portavoce della missione cinese all’Unione europea, rispondendo a una domanda sul vertice straordinario della Nato, ha riferito Global Times. “Dobbiamo stare in allerta e dire no a una nuova Guerra fredda”, ha proseguito, “il tempo dimostrerà che la Cina è dalla parte giusta della storia. Che cosa ha fatto la Nato? Chiunque senza pregiudizi arriverebbe a una conclusione equa”.

9h50 Kiev, oggi possibile corridoio umanitario a Mariupol

Le autorità ucraine sperano di aprire oggi un corridoio sicuro per evacuare i civili con veicoli privati da Mariupol, dove migliaia di persone rimangono intrappolate nei rifugi sotterranei con poca acqua, cibo, medicine o elettricità. Lo ha dichiarato la vice prima ministra ucraina, Iryna Vereshchuk, secondo Bbc.

9h26 Mosca, distrutto principale deposito carburante di forze Kiev

L’esercito russo ha distrutto uno dei maggiori depositi di carburante delle forze armate dell’Ucraina, situato nella regione di Kiev. Lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, secondo Interfax. “La sera del 24 marzo, i missili da crociera Kalibr ad alta precisione hanno attaccato una base di carburante nell’insediamento di Kalinovka vicino a Kiev”, ha detto, “la più grande delle rimanenti basi di carburante delle forze armate ucraine, da cui veniva fornito carburante alle unità militari nella parte centrale del Paese, è stata distrutta”.

8h45 Ucraina: metà abitanti Kharkiv ha lasciato città, a chi resta manca cibo

Circa la metà della popolazione di Kharkiv è fuggita dalla città, mentre il cibo e altri generi di prima necessità stanno diminuendo per chi è rimasto. “Tra coloro che sono restati ci sono persone che possono camminare da sole, ma molti che non riescono a farlo, come gli anziani”, ha detto Hanna Spitsyna, che ha distribuito il cibo in un’area residenziale, mentre si udivano suoni di esplosioni nei pressi. Kharkiv è assediata dalle forze russe dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, con bombardamenti implacabili che hanno costretto le persone a dormire nelle stazioni della metropolitana e negli scantina

8h38 – Kiev, 135 bambini uccisi, altri 184 feriti

Sono almeno 135 bambini uccisi in Ucraina nel conflitto legato all’invasione armata russa, mentre 184 sono quelli rimasti feriti. Lo ha fatto sapere il Parlamento di Kiev su Twitter.

7h25 Servizio emergenza, 2 missili russi su unità militare a Dnipro

Le forze russe hanno lanciato due missili contro un’unità militare ucraina alla periferia di Dnipro, la quarta città più grande del paese. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraino. Le esplosioni hanno distrutto edifici e provocato due incendi, si dice, mentre il numero delle vittime e dei feriti è ancora in via di definizione. Dnipro si trova a ovest, lungo il confine russo che dal 2014 è controllato dai separatisti sostenuti dalla Russia.

7h12 Media, continua difesa Kiev, distrutti 12 carri armati e 2 aerei

Le forze di difesa di Kiev continuano a respingere l’offensiva del nemico, a infliggere perdite e difendere i confini della città. Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, e lo riporta Ukrinform. Secondo le informazioni operative attuali, l’esercito ucraino continua a condurre un’operazione di difesa nelle direzioni orientale, sudorientale e nordorientale. La resistenza, dicono fonti ucraine, è stabile a Donetsk, Slobozhansky e parte delle aree di Tavriya. Ieri i soldati ucraini hanno respinto 9 attacchi nemici, distrutto 12 carri armati, circa 20 unità di equipaggiamento corazzato e automobilistico e 9 sistemi di artiglieria. Il nemico ha perso più di 200 militari. Le unità di difesa aerea hanno abbattuto 2 aerei e 2 UAV nemici.

6h48 Kiev accusa, oltre 400 mila civili deportati in Russia come ostaggi

6h19 Biden oggi visita truppe in Usa in Polonia

Il presidente Joe Biden dovrebbe annunciare oggi, durante un incontro con Ursula von der Leyen, l’aumento delle spedizioni statunitensi di gas naturale liquefatto in Europa. Successivamente, Biden volerà in Polonia per l’ultima tappa della sua trasferta di quattro giorni con la quale punta a ribadire l’unità tra gli alleati a sostegno dell’Ucraina. In Polonia, il presidente americano incontrerà le truppe statunitensi e riceverà un briefing sulla risposta umanitaria ai rifugiati in uscita dall’Ucraina.

6h03 Vertice Ue, presto sanzioni più solide

“L’Unione europea ha finora adottato sanzioni significative che stanno avendo un impatto enorme su Russia e Bielorussia, e rimane pronta a colmare le scappatoie e mirare all’elusione effettiva e possibile, nonché ad agire rapidamente con sanzioni più solide ulteriormente coordinate contro Russia e Bielorussia per contrastare efficacemente le capacità russe di continuare l’aggressione. Il Consiglio europeo invita tutti i paesi ad allinearsi a tali sanzioni. Qualsiasi tentativo di aggirare le sanzioni o di aiutare la Russia con altri mezzi deve essere fermato”. E’ quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. “Il Consiglio europeo riconosce tutti gli sforzi già compiuti per accogliere i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina e invita tutti gli Stati membri a intensificare i propri sforzi in un continuo spirito di unità e solidarietà e invita la Commissione a prendere tutte le iniziative necessarie per facilitare tali sforzi. Invita inoltre a completare urgentemente i lavori sulle recenti proposte della Commissione a sostegno degli Stati membri in modo da garantire che i finanziamenti dell’Ue a favore dei rifugiati e dei loro ospiti possano essere mobilitati rapidamente e invita la Commissione a lavorare su ulteriori proposte per rafforzare il sostegno dell’Ue a tale riguardo”. E’ quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo.

6h03 Biden: “Nato mai stata così unita, Putin voleva opposto”

“La Nato non è mai stata così unita come lo è oggi. Putin sta ottenendo esattamente l’opposto di quello che intendeva avere come conseguenza dell’andare in Ucraina”. Così in un tweet il presidente Usa, Joe Biden.

6h00 vertice Ue, rinosciamo aspirazioni europee di Kiev

“L’Unione Europea è al fianco dell’Ucraina e del suo popolo e il Consiglio Europeo riafferma la Dichiarazione di Versailles, riconoscendo le aspirazioni europee e la scelta europea dell’Ucraina, come affermato nell’Accordo di Associazione. Il Consiglio europeo ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare il proprio parere conformemente alle pertinenti disposizioni dei Trattati. L’Unione europea continuerà a fornire sostegno politico, finanziario, materiale e umanitario coordinato”. E’ quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo.

