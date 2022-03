I leader dell'Alleanza: rafforzeremo ulteriormente la nostra capacità individuale e collettiva di resistere a tutte le forme di attacco. Ulteriori aiuti all'Ucraina

“Le misure che stiamo adottando per garantire la sicurezza della nostra Alleanza e dell’area euro-atlantica richiederanno risorse adeguate. Gli alleati stanno aumentando sostanzialmente le loro spese per la difesa. Oggi abbiamo deciso di accelerare i nostri sforzi per adempiere al nostro impegno nei confronti del Defence Investment Pledge nella sua interezza”. E’ quanto si legge nella dichiarazione dei capi di Stato e di governo della Nato pubblicata al termine del summit a Bruxelles. “In linea con il nostro impegno nell’articolo 3 del Trattato di Washington, rafforzeremo ulteriormente la nostra capacità individuale e collettiva di resistere a tutte le forme di attacco”, si legge ancora nella dichiarazione.

“Quindi i leader della Nato hanno deciso di raddoppiare gli sforzi per soddisfare il Defence Investment Pledge che abbiamo preso nel 2014. Gli alleati presenteranno piani aggiuntivi su come rispettare l’impegno in tempo per il vertice di Madrid di giugno. E accolgo con favore che un certo numero di alleati oggi abbia annunciato piani per aumenti significativi della spesa per la difesa”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine del Summit straordinario dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza atlantica.

Gli alleati hanno deciso anche di incrementare gli aiuti difensivi all’Ucraina. “Accolgo con favore i passi compiuti da molti alleati per fornire supporto difensivo all’Ucraina e, insieme, ci impegniamo a identificare attrezzature aggiuntive, compresi i sistemi di difesa aerea, per aiutare l’Ucraina”. Ha affermato il presidente Usa Joe Biden al termine del Vertice della Nato.

