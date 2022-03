Così il presidente ucraino in un'intervista

(LaPresse) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a discutere l’impegno dell’Ucraina a non chiedere l’adesione alla Nato in cambio di un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe e una garanzia per la sicurezza dell’Ucraina. “Prima di tutto dovrebbe essere dichiarato un cessate il fuoco, le truppe dovrebbero essere ritirate, i presidenti dovrebbero incontrarsi e concordare il ritiro delle truppe e le garanzie di sicurezza”, ha detto Zelensky in un’intervista ai media ucraini. “È possibile trovare un compromesso qui”, ha affermato. Ha anche ribadito la sua richiesta di colloqui diretti con il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente ha poi aggiunto che una volta che ci sarà un cessate il fuoco l’Ucraina sarà pronta a discutere lo stato della Crimea e della regione orientale del Donbass.

