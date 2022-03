Ventisettesimo giorno di guerra in Ucraina. Oggi il presidente Zelensky parlerà al Parlamento italiano

Il conflitto in Ucraina arriva al ventisettesimo giorno, dopo l’invasione russa del 24 febbraio scorso. Nella notte le sirene anti-raid aereo sono risuonate in tutto il Paese. Secondo l’Onu sono oltre 925 i civili uccisi (accertati) dall’inizio del conflitto.

08:42 – Zelensky rinnova offerta di incontro con Putin

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rinnovato l’offerta di colloqui di pace diretti con il presidente russo Vladimir Putin, dichiarando che sarebbe anche disposto a discutere dello status della Crimea e del Donbass, ma dopo avere ricevuto garanzie di sicurezza. Lo riportano diversi media russi, fra cui l’agenzia Tass e il Moscow Times. Zelensky sarebbe pronto a incontrare Putin “in ogni formato” per discutere come porre fine alla guerra. La Russia ha dichiarato la Crimea parte del suo territorio e ha riconosciuto l’indipendenza delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, nell’est dell’Ucraina

06:45 – Kiev, truppe russe bloccano accesso al mar d’Azov

L’esercito ucraino ha informato che le truppe russe stanno bloccando il corridoio con la Crimea e l’accesso al mar d’Azov.

06:29 – Ucraina: sirene antiaeree in quasi tutto il Paese

Le sirene sono state attivate negli oblast di Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattya, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Rivne, Volyn, Cherkasy, Khmelnytsky, Odesa e nelle città di Kiev, Sloviansk e Kramatorsk .Lo riporte il Kiyv Indipendent.

06:00 – Kiev, ripreso controllo Makakiv, russi respinti

L’esercito ucraino ha reso noto di aver respinto le truppe russe e averle costrette a lasciare Makariv, sobborgo poco distante da Kiev, al termine di una battaglia. Il ministero della Difesa ucraino ha spiegato di aver ripreso il controllo della cittadina impedendo ai russi di circondare Kiev da nord-ovest

01:50 – Ucraina, Biden: “Putin con spalle al muro, considera uso armi chimiche”

Il presidente americano Joe Biden ha ribadito che la Russia potrebbe condurre “operazioni sotto falsa bandiera”, inclusa la possibilità di un attacco con armi chimiche in Ucraina. “Putin è con le spalle al muro, non si aspettava la portata o la forza della nostra unità, e più è con le spalle al muro, più può usare tattiche dure”, ha detto Biden, “ogni volta che inizia a parlare di qualcosa che pensa che la Nato, l’Ucraina o gli Stati Uniti stiano per fare, significa che si sta preparando a farla lui”.

01:30 – Ucraina: Zelensky, nostra posizione risuonerà con fermezza a vertici G7, Nato e Ue

“Ho parlato con il primo ministro olandese Rutte e il presidente francese Emanuel Macron. Stiamo coordinando le nostre posizioni alla vigilia degli importanti vertici in Europa. Gli incontri del G7, dei leader della Nato e dell’Unione europea avranno luogo il 24 marzo. La nostra posizione risuonerà sicuramente. Risuonerà, credetemi, con fermezza”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram.

00:33 – Ucraina: Biden conferma, Russia usa missili ipersonici

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato che la Russia ha impiegato missili ipersonici nell’invasione dell’Ucraina. “È quasi impossibile fermarli. C’è un motivo per cui li stanno usando”, ha affermato Biden, citato da Cnn.

