Secondo le stime delle Nazioni Unite, i combattimenti hanno portato quasi 3,4 milioni di persone a fuggire dal Paese in guerra

Al valico di Medyka, nel sudest della Polonia, i bambini in fuga dalla guerra in Ucraina sono stati accolti da Babbo Natale, che ha distribuito doni ai piccoli costretti ad abbandonare le loro case a causa dei combattimenti. L’uomo dietro all’idea, Chris Gural, ha detto di voler dare ai bambini qualcosa per cui sorridere e distrarli dai pensieri della guerra. “Voglio dare loro cinque o dieci minuti, forse 30 minuti, per sorridere e pensare ai giocattoli”, ha detto. Più di 2 milioni di persone sono arrivate in Polonia dall’Ucraina dall’inizio del conflitto. Secondo le stime delle Nazioni Unite, i combattimenti hanno portato quasi 3,4 milioni di persone a fuggire dal Paese in guerra.

