Per gli Usa il piano d'autonomia proposto da Rabat è "serio, credibile e realistico"

Gli Stati Uniti hanno sottolineato che condividono la posizione della Spagna sulla questione del Sahara marocchino, notando che il piano d’autonomia proposto dal Marocco è “serio, credibile e realistico”. “Continuiamo a considerare il piano d’autonomia presentato dal Marocco come serio, credibile e realistico” e che ha un chiaro potenziale per soddisfare le aspirazioni del popolo della regione, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato americano alle agenzie di stampa spagnole “Europa Press” e “EFE”.

La stessa fonte ha riaffermato il sostegno di Washington all’inviato speciale dell’ONU per il Sahara, Staffan de Mistura, ed ai suoi sforzi per “promuovere un futuro pacifico e prospero” per la regione. La reazione americana alle agenzie di stampa spagnole arriva dopo il contenuto del messaggio del presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, indirizzato a S.M. il re Mohammed VI, in cui ha affermato che “la Spagna considera l’iniziativa marocchina d’autonomia come la base più seria, realistica e credibile per la risoluzione della controversia” sul Sahara marocchino.

