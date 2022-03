L'ex capo del governo spagnolo, José Luis Rodriguez Zapatero: "Saggio per stabilire una relazione di fiducia e sincerità tra i due paesi"

Il messaggio inviato a S.M. il re Mohammed VI dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, è “giudizioso per stabilire una relazione di fiducia e di sincerità” tra il Marocco e la Spagna, ha sottolineato, sabato, l’ex capo del governo spagnolo, José Luis Rodriguez Zapatero. “Il messaggio inviato a S.M. il Re Mohammed VI è stato un messaggio saggio per stabilire una relazione di fiducia su basi solide, con assoluta sincerità da entrambe le parti”, ha detto Zapatero in un’intervista speciale trasmessa su “Medi1 radio”.

Definendo “molto positiva” la dichiarazione del governo spagnolo a favore del piano marocchino d’autonomia per il Sahara, Zapatero ha detto che questa posizione segna il ritorno della “buona relazione e della fiducia tra il Marocco e la Spagna”. “La posizione del governo spagnolo sul piano d’autonomia proposto dal Marocco è una posizione che ho difeso dal 2008, quando ero presidente del governo (…) e che ora si manifesta di nuovo”, ha detto, esprimendo il desiderio di vedere il conflitto del Sahara conoscere “in un prossimo futuro una soluzione o un accordo basato sul piano d’autonomia marocchino”.

“Ho sempre creduto che la relazione con il Marocco dovrebbe essere basata sulla fiducia totale, la sincerità e la trasparenza in materia di sicurezza, d’integrità territoriale e d’immigrazione”, ha detto. Zapatero si è anche congratulato con i ministeri degli esteri marocchino e spagnolo per questi risultati, che sono arrivati dopo mesi di diplomazia e di lavoro discreto. Ha sottolineato la necessità per entrambi i paesi di avere una visione lungimirante. “A volte le crisi sono una grande opportunità per emergere più forti”, ha sostenuto.

Per andare avanti con un rapporto di fiducia, Zapatero ha detto che è imperativo lavorare sull’economia, la sicurezza e la cultura. Sottolineando i legami culturali e linguistici in questo momento di preoccupazione globale, ha descritto come “molto positivo” questa nuova posizione che ha dato un nuovo impulso alla diplomazia e all’amicizia nonché alla comprensione tra due paesi come la Spagna e il Marocco.

