Almeno 4 le vittime, non è chiaro se i colpi siano partiti da postazioni russe o ucraine

(LaPresse) Almeno quattro civili sono morti nel bombardamento di una zona controllata dai ribelli filorussi a Donetsk, nell’Est dell’Ucraina. Un tragico video mostra i cadaveri per la strada e gli edifici gravemente danneggiati: non è chiaro al momento se si tratti di bombardamenti ucraini o russi. Almeno tre milioni di persone sono già fuggite dal Paese per via della guerra, mentre è più difficile avere un conteggio aggiornato delle vittime del conflitto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata