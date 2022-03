Così il presidente ucraino in un video

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che è già arrivato in Ucraina il procuratore capo della Corte penale internazionale è ha già iniziato il suo lavoro. “Stiamo intensificando il lavoro per assicurare gli occupanti alla giustizia. Ci deve essere un tribunale internazionale. E ci sarà”, ha sottolineato Zelensky in un videomessaggio pubblicato sui suoi canali Telegram. “Per tutto quello che hanno fatto contro l’Ucraina. Contro il nostro popolo. Per ogni atto di terrorismo delle truppe russe sul territorio del nostro stato”, ha aggiunto il presidente.

