Alla stazione di Przemysl l'arrivo dopo un viaggio difficile

(LaPresse) – Continua l’aflfusso di profughi ucraini in Polonia. Anche domenica in molti sono arrivati alla alla stazione di Przemysl, vicino alla frontiera, dopo viaggi sempre più difficili, in fuga dal paese dove sono molte le zone sotto attacco russo, che ora sta interessando anche l’ovest del paese, risparmiato nei primi giorni del conflitto.

