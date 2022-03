Si intensificano i combattimenti vicino a Kiev

(LaPresse) Pesanti combattimenti nei dintorni della capitale ucraina, Kiev. In diverse aree si sono sentite esplosioni e i residenti si sono rifugiati nei bunker. A Irpin, 20 chilometri a nord-ovest della capitale, sono stati uditi pesanti colpi di artiglieria: qui sono rimasti pochi residenti, che però sembrano non avere via di fuga, e che si riparano continuamente in rifugi sotterranei di fortuna. In strada ci sono corpi di civili rimasti uccisi negli attacchi.

