Così l'Alto rappresentante Ue per la politica estera al suo arrivo alla seconda giornata del vertice Ue

(LaPresse) “Il Consiglio europeo dovrà concordare questa mattina sulla proposta di raddoppiare il nostro contributo di 500 milioni in supporto militare all’Ucraina per le forze ucraine”. Così l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo alla seconda giornata del vertice Ue a Versailles. Borrell ha spiegato che “lo European Peace Facility raddoppierà il suo supporto di 500 milioni” e che non sarà difficile affatto trovare l’accordo tra gli Stati membri “perché siamo tutti consapevoli che dobbiamo aumentare il nostro supporto militare all’Ucraina, mettere più pressione alla Russia”. “Sono sicuro che i leader lo approveranno, e questo sarà immediato. Ora si procede velocemente”, ha aggiunto.

