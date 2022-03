Il premier alla Camera: "Crisi umanitaria senza precedenti"

(LaPresse) – Mario Draghi interviene sulla vicenda dei profughi ucraini al question time alla Camera. “Accoglienza e solidarietà sono dimostrate dalle misure messe in campo dal Governo ma sarà necessario fare di più perchè questa fase durera mesi”, ha detto il premier, secondo il quale siamo di fronte a “una crisi umanitaria senza precedenti”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

