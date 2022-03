Sfida tra liberali e conservatori

(LaPresse) Seggi aperti in Corea del Sud: in corso le elezioni presidenziali. Tra i candidati anche un esponente del partito liberale e un ex procuratore conservatore, considerato tra i favoriti. Il vincitore entrerà in carica a maggio e servirà per un solo mandato di cinque anni.

