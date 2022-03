La missione promossa dal deputato Ugo Cappellacci

(LaPresse) Sono sbarcati a Olbia i due bus della missione promossa dal deputato Ugo Cappellacci, presidente della sezione Ucraina dell’Unione Interparlamentare, e dal console dell’Ucraina in Sardegna Anthony Grande, con a bordo circa 60 bambini provenienti dalle case famiglia del Donbass. L’operazione, concordata con il ministero ucraino, è cominciata giovedì scorso con la partenza dalla Sardegna per raggiungere il confine tra Polonia e Ucraina, raggiungere i bambini per portarli e accoglierli nell’isola. In questo momento i bus sono diretti verso il cagliaritano, dove arriveranno intorno alle 13.30.

SEGUI LA DIRETTA – ULTIM’ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata