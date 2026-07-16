Italia-Usa, Rudy Giuliani: "Trump-Meloni? Relazioni andranno bene"

(LaPresse) Le relazioni tra Usa e Italia dopo lo scontro Trump-Meloni “andranno bene, i loro disaccordi non sono diversi da altri mille disaccordi. Hanno un grande rispetto reciproco. Lavorano insieme da molto tempo. Li amo entrambi e ho già visto cose del genere in passato, e non ho dubbi che per i loro forti legami precedenti e i forti legami tra gli Stati Uniti e l’Italia non significhi nulla. Questo è solo il tipo di cose che accadono in politica”. Così l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, alla Camera per il convegno ‘La crisi dell’Iran: la via democratica per il futuro’. “Devono affrontare la questione tra di loro. In una situazione come questa, la cosa migliore che si possa fare, se si è amici di entrambi, è incoraggiarli a incontrarsi. Entrambi hanno cose che devono spiegarsi a vicenda”, ha aggiunto.