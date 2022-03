Il segretario di Stato americano è arrivato a Tallinn

(LaPresse) Continua il tour del segretario di Stato americano, Antony Blinken, che dopo aver visitato Lettonia e Lituania è arrivato in Estonia. Un viaggio in cui ha ribadito il sostegno americano alle tre repubbliche baltiche che temono di finire nel mirino della Russia qualora Mosca decidesse di allargare oltre i confini ucraini la propria avanzata militare. Dalla capitale lettone Riga, il segretario di Stato statunitense, ha affermato che i tre Paesi baltici hanno “formato un muro democratico che ora si oppone alla marea dell’autocrazia” che la Russia sta spingendo in Europa.

