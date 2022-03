Nelle città assediate cessate fuoco temporaneo fino alle 21 di domenica

(LaPresse) Un funzionario filo-russo annucia l’apertura di corridoi umanitari per i residenti di Mariupol nella giornata di domenica. Le operazioni, iniziate a partire dalle 12 ora locale, erano state interrotte il giorno precedente a causa della rottura del cessate il fuoco nella città portuale ucraina assediata. Le autorità ucraine avevano accusato le forze di Mosca di essere responsabili della mancata evacuazione di sabato, mentre il presidente russo Putin ha accusato invece Kiev di sabotare lo sforzo di Mosca. Eduard Basurin, portavoce dell’esercito della Repubblica autoproclamata di Donetsk, in mano ai separatisti, ha affermato che i corridoi umanitari sarebbero stati aperti anche per i residenti di Volnovakha.

