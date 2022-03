Manifestazioni in quasi cinquanta città

(LaPresse) Sono migliaia le persone arrestate in Russia per aver manifestato contro la guerra in Ucraina. Diverse le città in cui i manifestanti sono scesi in piazza per esprimere il proprio dissenso verso l’invasione messa in atto da Mosca. secondo l’organizzazione per i diritti umani Ovd-Info sono 3500 i manifestanti finiti in manette in quasi 50 città nella sola giornata di oggi mentre dall’inizio della guerra sono oltre 10mila.

