L'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati: "Non vedevamo una crisi del genere dalle Seconda Guerra Mondiale"

(LaPresse) “Oltre 1,5 milioni di rifugiati dall’Ucraina hanno fatto ingresso nei paesi vicini in 10 giorni, la crisi dei rifugiati in più rapida crescita in Europa dalla seconda guerra mondiale”. Così Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, parlando con i giornalisti a Medyka, nel sud-est della Polonia, al confine con l’Ucraina.

