Il primo ministro israliano ha parlato così dei tentativi di mediazione

(LaPresse) “Continueremo a fornire assistenza per quanto ci sarà chiesto anche se le possibilità non sono molte”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, durante un meeting in merito ai tentativi di mediazione tra Russia e Ucraina, a seguito dell’incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, e ai suoi colloqui con il presidente ucraino, Vladimir Zlansky. “Nel caso in cui si verifichi una piccola apertura, e abbiamo l’accesso a tutte le parti e la capacità, è nostro dovere morale fare ogni sforzo”, ha aggiunto.

