La situazione si è risolta in pochi minuti: la giornalista e gli operatori con lei stanno bene

(LaPresse) Momenti di paura per l’inviata del Tg1 in Ucraina, Stefania Battistini. La giornalista si stava collegando con la trasmissione ‘Uno Mattina’ dal balcone della stanza del suo albergo quando sono entrati agenti delle forze speciali ucraini. In diretta si è visto un militare e poi l’inviata con le mani alzate: il soldato l’aveva raggiunta sul balcone intimandole di rientrare in stanza. La situazione si è risolta nel giro di pochi minuti. “Ora stiamo tutti bene. Ma il rischio è stato altissimo”, ha fatto poi sapere Battistini.

