Le autorità chiedono ai cittadini di ripararsi nei rifugi

(LaPresse) Le forze russe si stanno dirigendo verso Odessa e si stanno preparando a sbarcare nel porto sul Mar Nero, l’ottavo giorno dell’invasione dell’Ucraina. Lo ha riferito l’intelligence Usa, secondo quanto ha riferito la testata spagnola Rtve. La fonte ha dichiarato che in Crimea ci siano già diverse navi in attesa dell’arrivo delle truppe di terra, per lanciare l’attacco dal mare. Le autorità di Odessa hanno nel frattempo chiesto ai cittadini di ripararsi nei rifugi, per il rischio imminente di attacco.

