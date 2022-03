La città colpita da micidiali bombardamenti

(LaPresse) A una settimana dall’inizio del conflitto in Ucraina, a Kiev si sono formate lunghe code fuori dalle farmacie, mentre una colonna militare russa si sta dirigendo verso la capitale. Secondo il sindaco della città, le esplosioni notturne sono state missili abbattuti dai sistemi di difesa aerea ucraini. Il convoglio russo di carri armati e altri veicoli lungo oltre chilometri rimane fuori dalla capitale. La città è stata colpita da micidiali bombardamenti. L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha riferito che un milione di persone è in fuga dal Paese, un esodo senza precedenti in questo secolo per la sua rapidità. Secondo l’UNHCR, il dato ammonta a oltre il 2% della popolazione ucraina in movimento in meno di una settimana.

