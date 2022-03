Il ministro degli Esteri del Cremlino: "E' l'occidente ad avere in testa guerra nucleare"

(LaPresse) Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, è sicuro che una soluzione per mettere fine al conflitto in Ucraina verrà trovata. “Naturalmente, una soluzione sarà trovata. Non ho dubbi su questo. Siamo consapevoli dei termini minimi discussi, in particolare, nei negoziati con la controparte ucraina gia’ avviati a Gomel e che dovrebbero continuare oggi”, ha detto Lavrov che ha poi aggiunto: “Sono fiducioso che questa isteria passerà. I nostri partner occidentali la supereranno”. Il ministro russo ha poi concluso sostenendo che “sono i politici occidentali che hanno sempre nella testa la guerra nucleare”.

