Il dato fornito dall'alto commissario per i rifugiati. Continua l'esodo degli ucraini verso i Paesi vicini

Sono oltre un milione le persone fuggite dall’Ucraina nei primi sette giorni di conflitto con la Russia. A renderlo noto è l’Alto Commissario per i rifugiati, Filippo Grandi, attraverso un post su Twitter.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022