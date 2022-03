Colpite anche alcune zone residenziali

(LaPresse) Continuano senza sosta gli attacchi russi in Ucraina: su tutte le principali città ucraine nelle utlime ore hanno continuato a piovere bombe. A kharkiv è stato colpito l’edificio del dipartimento di polizia regionale e l’università di Karazin. In un video si vede l’edificio della sede della polizia in fiamme e con il tetto in procinto di crollare. Il servizio di emergenza ucraino ha riferito che “i soccorritori sono al lavoro sul posto”. Colpite nelle ultime ore anche alcune zone residenziali.

SEGUI LA DIRETTA – ULTIMA ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata