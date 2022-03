Le bambine avevano 9, 10 e 13 anni

(LaPresse) Un uomo ha sparato e ucciso le sue tre figlie, il loro accompagnatore e se stesso durante una visita supervisionata in una chiesa di Sacramento, nel quartiere di Arden-Arcade, in California. Le bambine avevano 9, 10 e 13 anni. Il padre era stato allontanato dalla madre delle sue figlie dopo aver ottenuto un ordine restrittivo contro di lui. Il nome dell’assassino non è stato diffuso, ma i funzionari hanno detto che aveva 39 anni.

