Guerra Russia-Ucraina, cresce in tutto il mondo il dissenso contro la Russia e il 'regime' del suo Presidente

Da Roma a Madrid a Praga a Colonia. In tutte le capitali e città europee cresce la mobilitazione dell’opinione pubblica e della gente comune contro la guerra. Centinaia di migliaia di persone nel fine settimana sono scese in piazza per gridare il proprio sdegno e sgomento di fronte alla guerra e all’aggressione dell’Ucraina da parte di Mosca. Slogan e cartelli contro il Presidente russo Vladimir Putin: ‘criminale di guerra’, ‘pazzo sanguinario’, ‘dittatore da abbattere’ le accuse che mosse dal popolo in mobilitazione senza distinzioni di lingua e confini

