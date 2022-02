Il presidente ucraino: "La Russia ha effettuato attacchi alle nostre infrastrutture militari"

(LaPresse) Il presidente dell’Ucraina Zelensky ha dichiarato la legge marziale, esortando i cittadini a non farsi prendere dal panico e a restare a casa. Zelenskyy ha aggiunto di aver appena parlato con il presidente Joe Biden. “La Russia ha effettuato attacchi alle nostre infrastrutture militari, alle nostre guardie di frontiera. Sono state udite esplosioni in molte città dell’Ucraina. Stiamo introducendo la legge marziale in tutto lo stato. Niente panico, siamo pronti a tutto e sconfiggeremo tutti”.

