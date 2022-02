Il presidente russo: "Proteggere persone vittime di genocidi del regime di Kiev"

(LaPresse) ll momento in cui il presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato l’ “operazione militare speciale” in Ucraina per “proteggere le persone che per otto anni sono state esposte all’umiliazione e al genocidio del regime di Kiev”. Putin ha anche esortato i militari dell’esercito ucraino a “deporre le armi e a tornare a casa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata