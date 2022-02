Messaggio del premier britannico alla nazione: "L'attacco di Putin deve finire con un fallimento"

(LaPresse) “Ho parlato con il presidente dell’Ucraina Zelensky per offrire il continuo sostegno del Regno Unito perché le nostre peggiori paure ora si sono avverate e tutti i nostri avvertimenti si sono rivelati tragicamente accurati. Il presidente russo Putin ha scatenato la guerra nel nostro continente europeo. Ha attaccato un Paese amico senza alcuna provocazione e senza alcuna scusa credibile”. Lo ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson nel corso di un messaggio alla nazione dopo l’aggressione della Russia in Ucraina.

Johnson: “Orribile e barbara avventura di Putin”

“La nostra missione è chiara: diplomaticamente, politicamente, economicamente e infine militarmente. Questa orribile e barbara avventura di Vladimir Putin deve finire con un fallimento. E quindi dico al popolo russo, il cui presidente ha appena autorizzato un’ondata di violenza contro un popolo slavo, ai genitori dei soldati russi che perderanno la vita: non posso credere che questo sia stato fatto in vostro nome o che vogliate davvero lo status di ‘paria’ che porterà al regime di Putin”, ha detto Johnson. “Dico agli ucraini, in questo momento di agonia, che siamo con voi. Preghiamo per voi e le vostre famiglie e siamo dalla vostra parte. E se i mesi a venire saranno cupi e la fiamma della libertà si spegnerà, so che in Ucraina risplenderà di nuovo perché nonostante tutte le sue bombe, carri armati e missili, non credo che il dittatore russo potrà mai domare il sentimento nazionale degli ucraini e la loro appassionata convinzione che il loro paese dovrebbe essere libero”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata