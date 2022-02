Un gran numero di veicoli militari russi fermi sono stati filmati anche sul confine meridionale, in Crimea

(LaPresse) Carri armati e veicoli corazzati russi ripresi sulle strade ucraine, nella regione di Chernigov, vicino alla frontiera che controlla il confine tra Ucraina, Russia e Bielorussia. All’alba di giovedì Mosca ha lanciato un ampio attacco contro le infrastrutture militari di Kiev con bombardamenti, anche aerei. Un gran numero di veicoli militari russi fermi sono stati filmati anche sul confine meridionale, in Crimea, vicino a un valico di frontiera con l’Ucraina. Grandi esplosioni sono state udite prima dell’alba nella Capitale e in numerose città come Kharkiv e Odessa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato la legge marziale esortando i cittadini a rimanere a casa e a non farsi prendere dal panico.

