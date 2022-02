Esondano i fiumi Severn e Ouse: l'Agenzia per l'ambiente lancia l'allarme di grave pericolo

Circa 400 case sono state allagate in tutta l’Inghilterra a seguito delle forti piogge portate dalla tempesta Franklin. I fiumi Severn e Ouse, nelle Midlands occidentali e nello Yorkshire, hanno esondato in più aree, nonostante fossero state disposte difese contro le inondazioni. Nelle città di Ironbridge e Bewdley, nelle Midlands occidentali, sono scattati due allarmi “gravi e pericolosi per la vita”, poiché l’Agenzia per l’ambiente inglese ha avvertito che i livelli elevati dell’acqua nel fiume Severn potrebbero superare gli argini. L’inondazione segue molteplici tempeste che hanno tagliato l’elettricità a 1,4 milioni di famiglie, alcune rimaste in black out per tre giorni.

