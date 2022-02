Un altro è rimasto gravemente ferito. Aperta una inchiesta

(LaPresse) Un elicottero della polizia di Huntington Beach, vicino a Los Angeles, è precipitato lungo la costa meridionale della California nei pressi di Newport Beach, causando la morte di un agente di 44 anni. Lascia moglie e una figlia. Un altro poliziotto è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale, ma è stato dimesso dopo poche ore. Il National Transportation Safety Board e il dipartimento dello sceriffo della contea di Orange stanno indagando sull’incidente.

Sempre negli Stati Uniti un incidente analogo era avvenuto il giorno precedente ma a Miami, in Florida ed era stato ripreso in un video pubblicato dalla polizia. Nello schianto, avvenuto in mare a pochi metri dai bagnanti, sono rimaste ferite due persone.

