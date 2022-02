Claudio Mandia stava frequentando un college negli Usa

Un 17enne di Battipaglia, comune in provincia di Salerno, è morto a New York dove si trovava per motivi di studio. Claudio Mandia, figlio di un imprenditore del settore surgelati, è deceduto nella notte fra giovedì e venerdì.

Si attende l’esito dell’autopsia

L’autopsia sarà svolta in America, la salma sarà poi liberata per far ritorno in Italia, presumibilmente la prossima settimana. Nemmeno la famiglia, a quanto si apprende, è ancora a conoscenza di quanto sia accaduto e di cosa abbia causato il decesso: lo stavano raggiungendo per festeggiare il 18esimo compleanno che sarebbe ricorso in questi giorni quando sono stati informati della tragedia. A Battipaglia aveva frequentato il liceo scientifico, prima di trasferirsi a New York dove stava frequentando il primo anno del college.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata